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23 мая, 11:10

Медведев: Вероятность ядерной войны зависит от типа поставляемого Киеву оружия

Вероятность начала ядерного апокалипсиса напрямую зависит от поставляемого Украине оружия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во Вьентьяне — столице Лаоса.

"Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий и того, что принято называть ядерным апокалипсисом", сказал он.

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Также Дмитрий Медведев рассказал, что нужно сделать с прорвавшимися в Белгородскую область диверсантами. По его словам, их надо "просто как крыс уничтожать".

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Матвей Константинов
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