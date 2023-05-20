Медведев позвал Илона Маска в освобождённый Артёмовск

Так он ответил на вопрос Маска, заданный ему ещё в октябре прошлого года. Миллиардер тогда спрашивал: "Как дела в Бахмуте?"

Медведев рассказал, кто может затмить Байдена и Трампа на выборах в США

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. Примечательно, что в этот же день год назад была полностью отвоёвана территория "Азовстали" в Мариуполе: украинские войска там сдались в плен.