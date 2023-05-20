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20 мая, 17:43

Медведев позвал Илона Маска в освобождённый Артёмовск

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил американскому миллиардеру, владельцу компании Twitter и основателю Tesla и SpaceX, посетить освобождённый сегодня город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР.

"Бахмут... приезжай, посмотри своими глазами", написал Медведев в "Твиттере".

Так он ответил на вопрос Маска, заданный ему ещё в октябре прошлого года. Миллиардер тогда спрашивал: "Как дела в Бахмуте?"

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Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. Примечательно, что в этот же день год назад была полностью отвоёвана территория "Азовстали" в Мариуполе: украинские войска там сдались в плен.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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