Медведев позвал Илона Маска в освобождённый Артёмовск
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил американскому миллиардеру, владельцу компании Twitter и основателю Tesla и SpaceX, посетить освобождённый сегодня город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР.
"Бахмут... приезжай, посмотри своими глазами", — написал Медведев в "Твиттере".
Так он ответил на вопрос Маска, заданный ему ещё в октябре прошлого года. Миллиардер тогда спрашивал: "Как дела в Бахмуте?"
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск был полностью взят в полдень 20 мая 2023 года. Примечательно, что в этот же день год назад была полностью отвоёвана территория "Азовстали" в Мариуполе: украинские войска там сдались в плен.
kremlin.ru