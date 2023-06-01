Медведев счёл фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России

Российская промышленность выпускает военную технику впечатляющими темпами, в 2023 году было произведено свыше 600 танков. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Рабочая поездка Медведева в Волгоградскую область. Видео © VK / Дмитрий Медведев

"Если брать самые значимые вещи: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, — то эти цифры очень впечатляющие. Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков", — заметил он в ходе поездки в Волгоградскую область, где посетил полигон.

Медведев подчеркнул, что сам не ожидал, что производство получится так быстро развернуть. Заместитель председателя Совбеза помнит, какой был уровень ещё год назад.

"Естественно, какой опыт перед глазами у всех или, во всяком случае, в книжной памяти? Это опыт Великой Отечественной войны. И там всё разворачивали, но на это ушло довольно много времени: это больше года происходило, а наиболее передовые образцы, типа Т-34, легендарной "Катюши", появились вообще в 1943–1944 годах примерно", — добавил Медведев.

Он также отметил, что Россия по выпуску военной техники вышла на тот уровень, который раньше казался фантастическим.