В России готовят новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами

В России создают 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня "Сарма" повышенной мобильности. Как сообщил информированный источник, техника будет способна вести огонь управляемыми боеприпасами.

"Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров "Сарма" <…>. Новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищённость и сможет в том числе применять управляемые высокоточные боеприпасы", — цитирует РИА "Новости" собеседника.

Источник уточнил, что машина будет оснащена "усовершенствованной автоматизированной системой управления огнём и наведением". Сейчас такие управляемые реактивные снаряды есть только в РСЗО "Торнадо-С". В этих боеприпасах имеется инерциальная навигационная система наведения с коррекцией по спутнику, позволяющая поражать цели с высокой точностью.