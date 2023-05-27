В "Калашникове" назвали сроки выпуска первой партии обновлённого АК-12
"Калашников": Первую партию обновлённого АК-12 подготовят во второй половине года
Во втором полугодии этого года будет подготовлена первая серийная партия доработанных автоматов АК-12. Их корректировали по опыту спецоперации. Об этом сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
"Мы уверены во всех изменениях, и поэтому будем их внедрять. Уже сейчас идёт подготовка производства. Первая партия должна выйти во втором полугодии в объёмах согласно госзаказу", — цитирует ТАСС Уржумцева.
В ближайшее время 100 автоматов передадут российскому Министерству обороны для войсковой эксплуатации, уточняет агентство. В новом АК-12 доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевьё, система управления огнём стала двухсторонней, а дульное устройство — несъёмным. Также в автомате исключён режим отсечки по два выстрела.
Ранее Лайф писал, что на вооружение Армии России принята новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ). Об этом рассказал журналистам глава концерна "Калашников" Алан Лушников. Она превосходит последнюю по показателям кучности стрельбы на 25–30%.