В "Калашникове" назвали сроки выпуска первой партии обновлённого АК-12

Во втором полугодии этого года будет подготовлена первая серийная партия доработанных автоматов АК-12. Их корректировали по опыту спецоперации. Об этом сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Мы уверены во всех изменениях, и поэтому будем их внедрять. Уже сейчас идёт подготовка производства. Первая партия должна выйти во втором полугодии в объёмах согласно госзаказу", — цитирует ТАСС Уржумцева.

В ближайшее время 100 автоматов передадут российскому Министерству обороны для войсковой эксплуатации, уточняет агентство. В новом АК-12 доработан диоптрический прицел и усовершенствовано цевьё, система управления огнём стала двухсторонней, а дульное устройство — несъёмным. Также в автомате исключён режим отсечки по два выстрела.