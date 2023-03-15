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15 марта, 07:51

"Калашников" разработает новые модификации десантного катера БК-16 для силовиков

Лушников: "Калашников" создаёт несколько новых модификаций катера БК-16 для силовиков

<p>Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Концерн "Калашников" занимается разработкой нескольких модификаций скоростного транспортно-десантного катера БК-16 для силовых структур. Об этом заявил президент группы компаний Алан Лушников на выставке "Экспотехностраж-2023", которая проходит с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Петербурге.

"В данный момент одновременно ведутся работы по созданию нескольких новых модификаций скоростного транспортно-десантного катера БК-16 проекта 02510 для различных силовых структур", — приводит его слова ТАСС.

По словам Лушникова, эти модификации являются интересными и значимыми для "Рыбинской верфи", так как включают в себя новые технические решения, которые позволят сделать из базового десантного полноценный сторожевой катер.

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Светлана Оперук
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