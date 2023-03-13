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13 марта, 12:01

Концерн "Калашников" начал первые контрактные поставки модульного пистолета Лебедева

Концерн "Калашников" приступил к производству и первым контрактным поставкам модульного пистолета Лебедева (МПЛ). Об этом заявил президент концерна Алан Лушников в преддверии выставки "Эскпотехностраж".

"В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ). В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания", — отметил Лушников, слова которого приводит пресс-служба компании.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Артур Белкин
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