Концерн "Калашников" начал первые контрактные поставки модульного пистолета Лебедева
Концерн "Калашников" приступил к производству и первым контрактным поставкам модульного пистолета Лебедева (МПЛ). Об этом заявил президент концерна Алан Лушников в преддверии выставки "Эскпотехностраж".
"В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ). В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания", — отметил Лушников, слова которого приводит пресс-служба компании.
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ТАСС / Антон Новодережкин