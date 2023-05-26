На вооружение Армии России принята новая снайперская винтовка

Новейшая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была принята на вооружение ВC РФ. Об этом рассказал журналистам глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

Он также отметил, что отзывы об использовании данного оружия в боевых условиях только позитивные.

"Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов", — отметил при этом Лушников.

СВЧ полуавтоматическая, в варианте под калибр 7,62х54 мм совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова (СВД). По словам Чукавина, она превосходит последнюю по показателям кучности стрельбы на 25–30%.