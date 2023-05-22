Конструктор Андрей Чукавин получил орден Невского за новую винтовку для ВС РФ
Путин наградил конструктора винтовки Чукавина орденом Александра Невского
Сергей Чемезов и Андрей Чукавин с орденом Александра Невского. Обложка © Пресс-служба концерна "Калашников"
Президент России Владимир Путин наградил создателя снайперской винтовки Чукавина Андрея Чукавина орденом Александра Невского, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников". Награду конструктору вручил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
"Указом президента России Владимира Путина начальник конструкторского бюро снайперского оружия АО "Концерн "Калашников" Андрей Чукавин награждён орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны, создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу", — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что Чемезов высоко оценил работу Чукавина и конструкторско-технологического центра концерна "Калашников", который с 2016 года вёл разработку СВЧ. В 2023 году она стала производиться серийно и по праву считается преемником снайперской винтовки Драгунова.
Снайперская винтовка Чукавина. Фото © Пресс-служба концерна "Калашников"
Напомним, контракт на поставку в ВС России снайперских винтовок Чукавина был подписан в ноябре 2022 года. Она постепенно заменит снайперскую винтовку Драгунова, стоящую на вооружении наших войск последние 60 лет.