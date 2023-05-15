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15 мая, 04:36

В России завершили разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ

"Ростех": Завершена разработка зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ

Холдинг "Высокоточные комплексы" закончил работу по созданию зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на шасси БМД-4М для ВДВ России. Об этом РИА "Новости" рассказали в "Ростехе".

На базе БМП-3 ранее был создан ЗРК ближнего действия с боевым модулем "Сосна", который продолжает проходить испытания. Он имеет две пусковые установки по 12 ракет "Сосна-Р". Теперь такая машина разработана и для ВДВ.

"Сосна-Р" может преодолевать до 900 метров в секунду и нацеливаться на нужный объект благодаря лазерному лучу. В основном комплекс "Птицелов" на шасси БМД-4М отличается от однотипного ЗРК на базе БМП-3 возможностью десантирования из самолёта парашютным способом.

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Ранее замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков рассказал, что штурмовик Су-25 доработают под новые средства поражения. Модернизировать самолёт будут исходя из опыта его применения в спецоперации.

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Wikipedia / Mike1979 Russia

Анатолий Симоненко
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