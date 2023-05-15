В России завершили разработку зенитного комплекса "Птицелов" для ВДВ

Холдинг "Высокоточные комплексы" закончил работу по созданию зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на шасси БМД-4М для ВДВ России. Об этом РИА "Новости" рассказали в "Ростехе".

На базе БМП-3 ранее был создан ЗРК ближнего действия с боевым модулем "Сосна", который продолжает проходить испытания. Он имеет две пусковые установки по 12 ракет "Сосна-Р". Теперь такая машина разработана и для ВДВ.

"Сосна-Р" может преодолевать до 900 метров в секунду и нацеливаться на нужный объект благодаря лазерному лучу. В основном комплекс "Птицелов" на шасси БМД-4М отличается от однотипного ЗРК на базе БМП-3 возможностью десантирования из самолёта парашютным способом.