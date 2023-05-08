Штурмовик Су-25 будет доработан под новые средства поражения

Штурмовик Су-25 доработают под новые средства поражения. Как сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, модернизировать самолёт будут исходя из опыта его применения в спецоперации.

"Стоит отметить, что эффективность новейшей модификации Су-25СМ3 повышена в разы, самолёт может применять в том числе высокоточное оружие. Мы продолжим совершенствовать эту машину с учётом опыта применения в зоне СВО, в том числе в части её доработки под новые средства поражения", — сказал ТАСС Артяков.

По словам Артякова, российская штурмовая авиация на полях боёв СВО в очередной раз доказала эффективность и незаменимость. Она уничтожает бронетехнику, укрепления, а также решает и другие важные задачи, как и в годы Великой Отечественной войны, добавил он.