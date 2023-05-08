Штурмовик Су-25 будет доработан под новые средства поражения
Замглавы "Ростеха" Артяков: Су-25 доработают исходя из опыта СВО
Штурмовик Су-25 доработают под новые средства поражения. Как сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, модернизировать самолёт будут исходя из опыта его применения в спецоперации.
"Стоит отметить, что эффективность новейшей модификации Су-25СМ3 повышена в разы, самолёт может применять в том числе высокоточное оружие. Мы продолжим совершенствовать эту машину с учётом опыта применения в зоне СВО, в том числе в части её доработки под новые средства поражения", — сказал ТАСС Артяков.
По словам Артякова, российская штурмовая авиация на полях боёв СВО в очередной раз доказала эффективность и незаменимость. Она уничтожает бронетехнику, укрепления, а также решает и другие важные задачи, как и в годы Великой Отечественной войны, добавил он.
Ранее Лайф писал, что "Ростех" сообщил о разработке стелс-материала для самолётов, поглощающего 95% излучения РЛС. Это делает их невидимыми для радаров.
t.me / Минобороны России