Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов отрицает начало масштабного контрнаступления ВСУ. По его словам, когда украинские войска на самом деле начнут какие-то глобальные операции, то весь мир об этом обязательно узнает.

"Всё это неправда. Когда мы начнём контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его", — сказал Данилов агентству Reuters.

Ранее Лайф писал о том, что глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении. Так, за три дня украинские войска лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. Напомним также, что в Киеве ранее уже делали неоднозначные заявления по поводу планов ВСУ перейти в контрнаступление. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что отдельные операции ВСУ в рамках этой операции уже начались. А его заместитель Игорь Жовква утверждал, что Киев начнёт контрнаступление, только когда получит всё необходимое вооружение от Запада.