В Киеве заявили, что никакого контрнаступления нет
Секретарь СНБО Данилов опроверг начало масштабного контрнаступления ВСУ
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов отрицает начало масштабного контрнаступления ВСУ. По его словам, когда украинские войска на самом деле начнут какие-то глобальные операции, то весь мир об этом обязательно узнает.
"Всё это неправда. Когда мы начнём контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его", — сказал Данилов агентству Reuters.
По его словам, российская сторона якобы ошибочно приняла локальные украинские удары за начало контрнаступления.
Ранее Лайф писал о том, что глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении. Так, за три дня украинские войска лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. Напомним также, что в Киеве ранее уже делали неоднозначные заявления по поводу планов ВСУ перейти в контрнаступление. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что отдельные операции ВСУ в рамках этой операции уже начались. А его заместитель Игорь Жовква утверждал, что Киев начнёт контрнаступление, только когда получит всё необходимое вооружение от Запада.
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