В офисе Зеленского запутались в заявлениях о контрнаступлении

Замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев начнёт контрнаступление, когда получит всё необходимое вооружение от Запада. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

"Мы будем и дальше готовить контрнаступление. И как только мы будем готовы, с поддержкой наших партнёров, которые продолжают поставлять нам артиллерию, достаточно боеприпасов, танки и бронетехнику, как только их получим, мы начнём наше наступление", — отметил Жовква.

Таким образом он опроверг недавнее заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, который заявил, что отдельные операции ВСУ в рамках контрнаступления уже начались. Вместе с этим он отказался назвать конкретные направления и другие детали. Как указал Подоляк, контрнаступление украинских войск якобы станет не "единичным событием", а будет представлять собой десятки "различных действий", которые уже происходят и будут продолжаться.