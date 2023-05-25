В офисе Зеленского запутались в заявлениях о контрнаступлении
Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что контрнаступление ВСУ ещё не начато
Замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев начнёт контрнаступление, когда получит всё необходимое вооружение от Запада. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.
"Мы будем и дальше готовить контрнаступление. И как только мы будем готовы, с поддержкой наших партнёров, которые продолжают поставлять нам артиллерию, достаточно боеприпасов, танки и бронетехнику, как только их получим, мы начнём наше наступление", — отметил Жовква.
Таким образом он опроверг недавнее заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, который заявил, что отдельные операции ВСУ в рамках контрнаступления уже начались. Вместе с этим он отказался назвать конкретные направления и другие детали. Как указал Подоляк, контрнаступление украинских войск якобы станет не "единичным событием", а будет представлять собой десятки "различных действий", которые уже происходят и будут продолжаться.
Лайф также писал, что ВСУ упустили шанс начать контрнаступление в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий рассказал, что готовность противника достаточно низкая.
t.me / V_Zelenskiy_official