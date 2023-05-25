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Регион
Опубликовано 25 мая 2023, 01:47
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Подоляк заявил о начале отдельных операций ВСУ в рамках контрнаступления

Подоляк: В рамках контрнаступления уже идут отдельные операции

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире канала Rai 1 заявил, что отдельные операции Вооружённых сил Украины в рамках контрнаступления уже начались. Вместе с этим он отказался назвать конкретные направления и другие детали.

"Контрнаступление идёт уже несколько дней, эта война растянута на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты", — утверждает Подоляк.

Кроме того, он напомнил, что ВСУ применяют западную технику только для ведения боевых действий на территориях, которые Киев считает собственными. Также он призвал союзников поскорее передать Украине истребители F-16.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ упустили шанс организовать контрнаступление в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий добавил, что нынешняя готовность противника к контрнаступлению достаточно низкая.

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Unsplash

Оксана Попова
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