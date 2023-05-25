В Киеве указали на главную слабость ВСУ, которая ставит контрнаступление под угрозу
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не начнут наступление из-за дефицита вооружения
Украинское контрнаступление якобы запланировано на лето 2023 года, вряд ли оно состоится из-за сильного дефицита вооружения и личного состава. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"Наступать нечем. Просто нечем. Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и бэтээров, и БМП. Нет самолётов и ракет в большом объёме", — подчеркнул он.
Соскин считает, что достаточное количество оборудования и вооружения ВСУ получат только к осени, но в этот сезон контрнаступлению будут мешать погодные условия.
Ранее Лайф писал, что ВСУ упустили шанс начать контрнаступление в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий добавил, что готовность противника достаточно низкая. А накануне в Киеве заявили о начале отдельных операций ВСУ в рамках контрнаступления.
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