В Киеве указали на главную слабость ВСУ, которая ставит контрнаступление под угрозу

Украинское контрнаступление якобы запланировано на лето 2023 года, вряд ли оно состоится из-за сильного дефицита вооружения и личного состава. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

"Наступать нечем. Просто нечем. Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и бэтээров, и БМП. Нет самолётов и ракет в большом объёме", — подчеркнул он.

Соскин считает, что достаточное количество оборудования и вооружения ВСУ получат только к осени, но в этот сезон контрнаступлению будут мешать погодные условия.