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25 мая, 08:19

В Киеве указали на главную слабость ВСУ, которая ставит контрнаступление под угрозу

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не начнут наступление из-за дефицита вооружения

Украинское контрнаступление якобы запланировано на лето 2023 года, вряд ли оно состоится из-за сильного дефицита вооружения и личного состава. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

"Наступать нечем. Просто нечем. Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и бэтээров, и БМП. Нет самолётов и ракет в большом объёме", — подчеркнул он.

Соскин считает, что достаточное количество оборудования и вооружения ВСУ получат только к осени, но в этот сезон контрнаступлению будут мешать погодные условия.

Почему Украина перенесла сроки наступления на конец лета

Почему Украина перенесла сроки наступления на конец лета

Ранее Лайф писал, что ВСУ упустили шанс начать контрнаступление в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий добавил, что готовность противника достаточно низкая. А накануне в Киеве заявили о начале отдельных операций ВСУ в рамках контрнаступления.

Обложка ©

Getty Images / Andriy Dubchak

Светлана Оперук
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