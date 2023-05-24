Почему Украина перенесла сроки наступления на конец лета Почему контрнаступление ВСУ может стать последним для украинской армии и когда оно произойдёт. 17968 17968 В кабине истребителя F-16. Обложка © ТАСС / U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Christopher Ruano

Эксперты считают, что контрнаступление ВСУ будет в очередной раз перенесено на более поздний срок. Сейчас речь уже идёт о конце лета. Этому во многом способствовала победа российских штурмовиков в Бахмуте/Артёмовске, где Украина понесла громадные потери в численности своей армии и технике.

Подготовка к битве за небо

Во время последнего европейского турне Зеленского с вылетом на поля клуба G7 в Хиросиме множество западных СМИ сообщали, что помимо требований денег и оружия он объяснялся, почему ему приходится переносить контрнаступление. Основным требованием главы киевского режима стали американские истребители. Ряд американских ресурсов сообщает, что на подготовку пилотов для обучения полётам на F-15, F-16 и британских Eurofighter Typhoon Киев отправляет более 600 человек. Обучение займёт до восьми месяцев и будет проходить в Европе и США. Учёба будет оплачена Францией, Нидерландами, Данией и Германией.

Первые 50 американских истребителей и порядка 20 британских будут использованы для атак на Крым и Черноморское побережье России, полагают эксперты.

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон, что любой удар по Крыму с применением самолётов американского производства F-16 будет расцениваться как нападение НАТО на территорию России.

— Каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными "добровольцами"? — отметил Антонов, предостерегая представителей администрации, которые "благословляют" киевский режим на воздушные атаки по полуострову.

— Напомню, что удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединённые Штаты полностью отдавали себе отчёт в ответных мерах со стороны России, — заявил Антонов.

Многоцелевой истребитель четвёртого поколения "Еврофайтер Тайфун". Фото © Shutterstock

Послевоенные "гарантии безопасности для Украины"

С утечками о планах осенних мирных переговоров совпадают и выводы политических элит Брюсселя и Вашингтона. Публикация в The Guardian призывает решать судьбу Украины не санкциями. Издание сообщает, что санкции против России полностью провалились. Они не разрушили экономику России и не толкнули народ РФ на бунт. Более того, ограничения убеждают россиян в том, что этот конфликт — агрессия Запада против Москвы. Так, Запад сам, что называется, прострелил себе ногу, ведь зашатались только европейская и американская экономики.

Вероятно, осознавая, что если обещанное контрнаступление случится, то оно будет последним действием киевского режима, Европа начинает готовить отходные пути. Канцлер Германии Шольц заявил о том, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. Заверив киевских чиновников, что есть другой более практичный вариант дальнейшей поддержки Украины.

— Мы будем говорить о гарантиях безопасности на будущее. Они включают в себя вопрос о том, насколько мы будем поддерживать страну оружием в будущем. Потому что в долгосрочной перспективе она сможет использовать только оружие, произведённое, например, в Европе и Северной Америке. Мы должны убедиться, что есть чёткое представление о том, как эти гарантии безопасности могут действовать в послевоенной ситуации, — размышляет немецкий канцлер.

Речь идёт об израильском варианте гарантий безопасности, полагают эксперты, приводя в пример Тель-Авив, заручившийся на долгие годы поддержкой Вашингтона. Но в случае Украины это больше похоже на подготовку к выходу из украинского кейса.

Авторы Дмитрий Шестопалов