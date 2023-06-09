Путин ответил на вопрос Лайфа о ходе украинского контрнаступления

"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии — это первое. Второе — ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь. Ни на одном из участков противник не преуспел", — заявил российский лидер.