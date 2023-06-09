Путин ответил на вопрос Лайфа о ходе украинского контрнаступления
Владимир Путин: Можно точно сказать, что украинское наступление началось
Президент России Владимир Путин подтвердил корреспонденту Лайфа, что контрнаступление украинских войск началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи.
Путин ответил на вопрос Лайфа о ходе украинского контрнаступления. Видео © LIFE
"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии — это первое. Второе — ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь. Ни на одном из участков противник не преуспел", — заявил российский лидер.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят огромные потери в начавшемся контрнаступлении. Так, за три дня они лишились до 3715 бойцов и десятков единиц военной техники. На фоне неудач на фронте Киев разрушил Каховскую гидроэлектростанцию. Она затоплена, как и несколько ближайших населённых пунктов, их всего 35. Пропавшими без вести в результате случившегося числятся по меньшей мере семь человек.
ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков