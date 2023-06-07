Стало известно, сколько населённых пунктов затопило после прорыва Каховской ГЭС

В Новокаховском городском округе затопленными оказались 11 населённых пунктов, среди них Новая Каховка, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунка и Тополевка. В Голопристанском и Алёшковском муниципальных округах под воду ушли по 12 населённых пунктов. По словам Сальдо, из них уже эвакуировано полторы тысячи человек. Для приёма людей открыто 48 пунктов временного размещения почти на три тысячи мест.