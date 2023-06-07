Стало известно, сколько населённых пунктов затопило после прорыва Каховской ГЭС
Сальдо: Из-за теракта на Каховской ГЭС затопило 35 населённых пунктов
В Херсонской области 35 населённых пунктов в трёх округах оказались затоплены из-за украинского теракта на Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В Новокаховском городском округе затопленными оказались 11 населённых пунктов, среди них Новая Каховка, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунка и Тополевка. В Голопристанском и Алёшковском муниципальных округах под воду ушли по 12 населённых пунктов. По словам Сальдо, из них уже эвакуировано полторы тысячи человек. Для приёма людей открыто 48 пунктов временного размещения почти на три тысячи мест.
"Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо. Ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Напомним, что 6 июня Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты, в том числе Новая Каховка, ушли под воду. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе. Вице-премьер РФ Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом.
ТАСС / Алексей Коновалов