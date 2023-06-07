Патрушев: За сутки до подрыва Каховской ГЭС Киев сбросил воду на Днепрогэс
За сутки до подрыва плотины на Каховской ГЭС по указке Киева был произведён сброс воды на Днепрогэс, которая располагается выше по течению. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
"По указанию Киева сутками ранее был произведён масштабный сброс воды на Днепрогэс, находящейся выше по течению, а затем нанесён очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя ещё более пагубные последствия наводнения", — сказал Патрушев на встрече с госсекретарём Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.
Он подчеркнул, что киевский режим прекрасно осознаёт ту опасность, которую подрыв ГЭС несёт населению затопленных территорий Херсонской области, а также Запорожской АЭС и Северо-Крымскому каналу.
Напомним, что 6 июня Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты, в том числе Новая Каховка, ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе. Вице-премьер РФ Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом.