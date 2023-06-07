Патрушев: За сутки до подрыва Каховской ГЭС Киев сбросил воду на Днепрогэс

За сутки до подрыва плотины на Каховской ГЭС по указке Киева был произведён сброс воды на Днепрогэс, которая располагается выше по течению. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"По указанию Киева сутками ранее был произведён масштабный сброс воды на Днепрогэс, находящейся выше по течению, а затем нанесён очередной удар по Каховской ГЭС, предопределяя ещё более пагубные последствия наводнения", — сказал Патрушев на встрече с госсекретарём Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.