В Херсонской области введён режим ЧС после разрушения Каховской ГЭС
Власти Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения гидроэлектростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы.
"В Херсонской области введён режим функционирования "чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Сегодня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что село Корсунка полностью ушло под воду после ЧП на ГЭС.
ТАСС / Алексей Коновалов