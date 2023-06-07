Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС
Мэр Леонтьев: Село Корсунка полностью ушло под воду после ЧП на Каховской ГЭС
Один из населённых пунктов на левобережье Днепра оказался полностью затоплен из-за сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения ГЭС. Как сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев, речь идёт о селе Корсунка.
"Населённый пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши", — сообщил Леонтьев.
Вместе с этим он подчеркнул, что за вчерашний день в общей сложности было перемещено из зон подтопления более 900 человек, а уровень воды в Новой Каховке спал уже на 35 сантиметров.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести.