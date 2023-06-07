Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС

Один из населённых пунктов на левобережье Днепра оказался полностью затоплен из-за сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения ГЭС. Как сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев, речь идёт о селе Корсунка.

Вместе с этим он подчеркнул, что за вчерашний день в общей сложности было перемещено из зон подтопления более 900 человек, а уровень воды в Новой Каховке спал уже на 35 сантиметров.