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7 июня, 05:22

Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС

Мэр Леонтьев: Село Корсунка полностью ушло под воду после ЧП на Каховской ГЭС

Один из населённых пунктов на левобережье Днепра оказался полностью затоплен из-за сброса воды из Каховского водохранилища после разрушения ГЭС. Как сообщил журналистам мэр города Владимир Леонтьев, речь идёт о селе Корсунка.

"Населённый пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши", — сообщил Леонтьев.

Вместе с этим он подчеркнул, что за вчерашний день в общей сложности было перемещено из зон подтопления более 900 человек, а уровень воды в Новой Каховке спал уже на 35 сантиметров.

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Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести.

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T.me / "Таврия. Новости Херсонской области"

Оксана Попова
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