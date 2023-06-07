Экс-ведущий Fox News Карлсон обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон представил первую серию своего авторского шоу в твиттере, где поднял тему ЧП на Каховской ГЭС. Он сравнил ситуацию с диверсией на "Северных потоках" и указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы гидроэлектростанции.

"Как только всплывают факты, остаётся гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придёт к заключению о том, что скорее всего её взорвали украинцы", — заявил ведущий.

По его словам, киевские власти планировали диверсию ещё в декабре прошлого года. Он напомнил о заявлении некого украинского генерала, который признался в нанесении ракетных ударов из HIMARS по затворам дамбы в качестве пробной атаки. Поэтому, после всех таких заявлений произошедшее уже в меньшей степени кажется загадкой, убеждён ведущий.