Регион

Уведомления отключены

7 июня, 03:27

Экс-ведущий Fox News Карлсон обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС

Экс-ведущий Fox News указал на вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон представил первую серию своего авторского шоу в твиттере, где поднял тему ЧП на Каховской ГЭС. Он сравнил ситуацию с диверсией на "Северных потоках" и указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы гидроэлектростанции.

"Как только всплывают факты, остаётся гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой. Любой честный человек придёт к заключению о том, что скорее всего её взорвали украинцы", — заявил ведущий.

По его словам, киевские власти планировали диверсию ещё в декабре прошлого года. Он напомнил о заявлении некого украинского генерала, который признался в нанесении ракетных ударов из HIMARS по затворам дамбы в качестве пробной атаки. Поэтому, после всех таких заявлений произошедшее уже в меньшей степени кажется загадкой, убеждён ведущий.

"Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, её взорвали. Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью "Северный поток" — российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем", — подчеркнул Карлсон.

Небензя назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева

Небензя назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с ЧП. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

Обложка ©

twitter / Tucker Carlson

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров