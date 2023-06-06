Шойгу назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим преступлением Киева

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

"Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершён подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий", — отметил он.

Шойгу добавил, что противник сделал это для переброски подразделений с Херсонского направления в район наступательных действий – чтобы усилить потенциал атаки, ослабив позиции под Херсоном.

"Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне", — добавил министр обороны.