Шойгу назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим преступлением Киева
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением киевского режима.
"Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершён подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий", — отметил он.
Шойгу добавил, что противник сделал это для переброски подразделений с Херсонского направления в район наступательных действий – чтобы усилить потенциал атаки, ослабив позиции под Херсоном.
"Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне", — добавил министр обороны.
Ранее Лайф писал о том, что Сергей Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении. За три дня украинские войска потеряли потеряли до 3715 военнослужащих и десятки единиц военной техники.
ТАСС / Алексей Коновалов