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6 июня, 13:48

Шойгу назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим преступлением Киева

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений Каховской ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

"Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершён подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий", — отметил он.

Шойгу добавил, что противник сделал это для переброски подразделений с Херсонского направления в район наступательных действий – чтобы усилить потенциал атаки, ослабив позиции под Херсоном.

"Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне", — добавил министр обороны.

Шойгу: В ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военный

Шойгу: В ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военный

Ранее Лайф писал о том, что Сергей Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении. За три дня украинские войска потеряли потеряли до 3715 военнослужащих и десятки единиц военной техники.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Илья Суриков
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