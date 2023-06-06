ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 13:27
12577

Шойгу: Попытки наступления сорваны, противник остановлен

В ходе отражения наступления Вооружённых сил Украины погиб 71 российский военнослужащий, 210 ранены. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также, по его данным, в ходе боёв ВСУ подбили 15 российских танков.

"К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в объединённой группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", — отметил Шойгу.

При этом министр подчеркнул, что российские солдаты и офицеры, сорвав попытки наступления Киева, проявили мужество и героизм. Особенно отличились в боях подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад.

"Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю: своих целей противник не добился, понёс значительные и несопоставимые потери", — отметил Шойгу.

Шойгу: Российская авиация уничтожила пять танков и 29 бронемашин ВСУ управляемыми ракетами
Шойгу: Российская авиация уничтожила пять танков и 29 бронемашин ВСУ управляемыми ракетами

Напомним, Вооружённые силы Украины в последние трое суток предприняли попытки наступления на разных участках фронта, но не добились успеха и понесли значительные потери. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за три дня атак украинские войска лишились 3715 человек.

BannerImage

ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar