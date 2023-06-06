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Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 13:22
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Шойгу объявил о начале "давно обещанного" украинского наступления

Шойгу: Украинский режим предпринял давно обещанное наступление

Вооружённые силы Украины предприняли в последние трое суток попытки наступления на разных участках фронта, но не добились успеха и понесли значительные потери. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях", — сказал министр.

При этом противник потерпел неудачу, только за 4 июня потеряв 300 бойцов, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Попытки наступления были и 5 июня, но уже на семи направлениях силами пяти бригад. Российские военные остановили ВСУ, в результате Киев потерял свыше 1,6 тысячи военных, 28 танков, включая восемь танков Leopard и три AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, 79 из них иностранная.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка "Восток" сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противник сосредоточил силы на Времевском выступе, а затем переформировал остатки двух бригад и снова пошёл в бой.

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ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
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