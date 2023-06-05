В Киеве снова не смогли прийти к единому мнению по поводу "наступления" ВСУ

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению "на некоторых направлениях", при этом "эпицентром" остаётся Артёмовское направление.

"Оборонительная операция содержит всё, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", — написала она в телеграм-канале.