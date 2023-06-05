В Киеве снова не смогли прийти к единому мнению по поводу "наступления" ВСУ
Замглавы Минобороны Украины признала, что ВСУ "пытаются наступать"
Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступлению "на некоторых направлениях", при этом "эпицентром" остаётся Артёмовское направление.
"Оборонительная операция содержит всё, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", — написала она в телеграм-канале.
При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в "Твиттере", что "глобального наступления ещё нет".
Ещё в конце мая Подоляк заявлял, что отдельные операции ВСУ в рамках контрнаступления уже начались. Но его слова тогда опроверг замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, уточнив, что Киев начнёт манёвр, когда получит всё необходимое вооружение от Запада. Тем временем 2 июня в Белом доме отчитались о поставках оружия ВСУ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo