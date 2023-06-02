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2 июня, 13:41

Кадыров диагностировал у Зеленского "обострение клянчества" и "непроходимость контрнаступления"

Кадыров призвал поставить диагноз Зеленскому из-за его странного поведения

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на странное состояние президента Украины Владимира Зеленского на последних видео, в частности на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Что с тобой, клоун? Давайте поможем поставить Зеле (Зеленскому. — Прим. Лайфа) диагноз", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Далее Кадыров предложил подписчикам выбрать заболевание Зеленского из списка: "резкое снижение уровня белой муки в крови, острая долларовая недостаточность, критический дефицит мобиков, чрезмерное злоупотребление обещаниями, повышенный уровень паникостерона, воспаление счёта в банке, обострение клянчества, закупорка клапана притока денег, страхокардия, непроходимость контрнаступления".

Почему занервничал Зеленский и как США готовят Европу к войне с Россией

Почему занервничал Зеленский и как США готовят Европу к войне с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на полях саммита G7 в Хиросиме. Речь шла о новых поставках оружия.

Обложка ©

t.me / Kadyrov_95

Татьяна Миссуми
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