Кадыров диагностировал у Зеленского "обострение клянчества" и "непроходимость контрнаступления"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на странное состояние президента Украины Владимира Зеленского на последних видео, в частности на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Что с тобой, клоун? Давайте поможем поставить Зеле (Зеленскому. — Прим. Лайфа) диагноз", — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Далее Кадыров предложил подписчикам выбрать заболевание Зеленского из списка: "резкое снижение уровня белой муки в крови, острая долларовая недостаточность, критический дефицит мобиков, чрезмерное злоупотребление обещаниями, повышенный уровень паникостерона, воспаление счёта в банке, обострение клянчества, закупорка клапана притока денег, страхокардия, непроходимость контрнаступления".