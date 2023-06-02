Почему занервничал Зеленский и как США готовят Европу к войне с Россией Почему аналитики оценивают украинский кейс как конфликт с закрытой датой и что об этом говорят. 57884 57884 Колонна танков, отмеченных символом Z. Обложка © Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images

Financial Times с ссылкой на собственные источники сообщил об ультиматуме Зеленского, который якобы может не поехать на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, если его стране не будут предоставлены гарантии будущего вступления в альянс. Также глава остатков Незалежной потребовал предоставить ему дорожную карту вступления в Северный альянс.

Саммит НАТО в столице Литвы намечен на 11–12 июля. Президент Украины уже заявлял, что Киев хочет получить приглашение в НАТО до начала мероприятия. Также он намерен обсудить некий мирный план. В сентябре прошлого года Зеленский рассказывал СМИ, что Украина формирует пакет документов на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако позднее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что это несвоевременно.

Что означают планы помощи Киеву

Заседание Военного комитета НАТО в Брюсселе. На фото слева направо: главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Кристофер Каволи, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр и главнокомандующий ОВС по трансформации Филипп Лавинь. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Чиновники Белого дома уже заявили, что к саммиту НАТО в Вильнюсе намерены выделить Украине "весомый пакет" политической и материальной помощи. Эксперты также разбирают слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заметил, что ожидает от мероприятия в Вильнюсе появления плана помощи Украине в переходе с советского оружия на оружие стандартов альянса. Фактически Украина становится членом альянса, но без гарантий безопасности.

— В целом интеграция ВСУ в систему боевого управления НАТО уже практически завершена в ходе СВО. Планирование и управление на стратегическом уровне идут от Объединённого комитета начальников штабов ВС США, штаба Европейского командования ВС США и штаба ОВС НАТО в Европе во главе с американским генералом Кристофером Каволи, — напоминает военный эксперт Юрий Баранчик.

По его словам, для генералитета Североатлантического альянса война на украинской и части российской территории превратится в некую форму компьютерной игры. "Голова" этой военной операции будет находится на натовской территории, а "руки" и "ноги" в лице ВСУ — на украинской.

Правительство Норвегии разработало пятилетний план помощи Украине объёмом семь миллиардов долларов. Каждый год норвежцы собираются переводить Киеву транш — 1,3 миллиарда долларов. В 2023 году половина этой суммы будет отправлена на покрытие военных нужд, вторая половина — на гуманитарную помощь.

— Когда Норвегия принимает такую программу, это не значит, что она будет выполнена полностью. Осло таким способом пытается избежать рисков, которые могут произойти. Например, если СВО завершится в конце этого года, тогда норвежцы ничего не теряют, — считает военный эксперт Алексей Леонков. — Осло нельзя будет предъявить претензий, что он не оказывает помощи Киеву.

Эксперт напоминает, что сейчас многие страны НАТО столкнулись с проблемой, что дальнейшая помощь Украине ложится на их плечи и будет стоить им больших денег. Потому что США, можно сказать, вышли из этого процесса, политически поддерживая Киев, руководство и организацию этого процесса теперь перекинули на Лондон.

Планы НАТО подготовиться к конфликту с Россией

Американские солдаты на тренировочных занятия "Анаконды-23" на полигоне Нова-Демба, Польша. Фото © Getty Images / Anadolu Agency



Поскольку США постепенно утрачивают контроль сразу над несколькими уровнями глобальной экономики, включая долларовую систему и главенство над новыми технологиями и научными разработками, основным рулевым в Европе выбрана Великобритания, которая признаёт нашу страну угрозой "ядру Британской империи". Именно такую характеристику несколько дней назад дал начальник британской военной разведки Эдриан Берд, заявив, что "Россия останется самой большой угрозой для материковой части Британии до 2030 года".

— Европа, отправляя свою военную технику Украине, должна получить взамен американскую. США дали твёрдую гарантию, сбросив на плечи ЕС обеспечение Украины. К таким же программам Вашингтон будет готовиться против Китая и производить ещё больше американского оружия — такая ситуация разворачивается за спиной Зеленского. Но его это не касается. Он просто пешка, а его страна — инструмент ослабления России, — говорит Алексей Леонков.

США хотят перезапустить свой ВПК и сделать Европу полностью зависимой от своей продукции, то есть "сдать свой суверенитет окончательно". И оккупационный режим политической элиты ЕС к этому уже готов. К 2030 году, Штаты надеются, вся Европа будет русофобской.

— Если ваша армия полностью зависит от вооружения извне, то это не ваша армия. Государство без армии несамостоятельно, а дальше европолитики продиктуют волю народам, пропаганда сформирует из граждан ЕС ярых русофобов. Это стратегическая программа Америки на ближайшие семь лет. Им даже неважно, как закончится украинский конфликт, — сказал Ленков.

Всё происходящее соответствует "Стратегии НАТО – 2030", презентованной в 2020 году. Через семь лет, когда ЕС будет переформатирован, он начнёт диктовать условия России, вплоть до военного конфликта. Таковы планы США, говорят эксперты.

Поэтому Зеленскому, который пытался выдать террористические атаки на российское приграничье за контрнаступление, европейские и американские инвесторы конфликта задают вопрос: "Где наступление?" А он не может на него ответить, потому что не в силах его провести.

— Логика процесса проста: Киеву нужно отработать полученные деньги. Поэтому Зеленский нервничает и начинает разыгрывать великого стратега, потребовавшего дорожную карту вступления в НАТО. Ведь в случае провала всех военных программ и успехов Российской армии его существование поставят на кон. А нам он интересен только для того, чтобы ответить на трибунале за геноцид наших граждан и тех, кого он называл украинцами, — сказал Леонков. — В итоге, если Россия закончит СВО к концу года, Зеленского могут просто заменить: он номинальная фигура, и он это понимает.

Украинские военнослужащие разбирают разбитый танк. Фото © Getty Images / Anadolu Agency Удастся ли США переформатировать ЕС, чтобы подготовить к нападению на Россию? 0 Нет, это сложный сценарий Именно это они и делают Время покажет

Авторы Елена Стафеева