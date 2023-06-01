Как отреагировали политики Запада на атаку Москвы Почему никто из западных и восточных политиков не нашёл силы возмутиться атакой дронов на Москву. 17046 17046 Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Риторика западных СМИ и реакция политиков Европы и США показала, чего добивается Вашингтон. Полномасштабного и сокрушительного наступления Москвы на Киев, которое предусматривает пересмотр формата СВО, с чем не согласно руководство России, и стирания с лица земли украинских марионеток и всех баз Киева на территории будущих российских регионов, уверены эксперты.

Однако Кремль не торопится этого делать, хотя удары по штабам принятия решений идут, российская сторона даже предупредила непосредственных исполнителей и кураторов атак на Москву — Лондон. Именно так можно расценивать слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который объяснил, что согласно международному праву Великобританию можно квалифицировать как находящееся в состоянии войны государство. Это значит, любого чиновника королевства Россия может рассматривать как законную военную цель.

— Образно говоря, когда условная "герань с московских балконов" начнёт приземляться в каждом населённом пункте Украины в виде БПЛА с ядерным зарядом, где служит чиновник киевского режима, тогда ситуация для Запада изменится в нужную сторону. А сейчас мы наблюдаем усмешки и заголовки о якобы испуге столицы РФ после атаки беспилотников из Незалежной, — напоминает политолог Алексей Мартынов. — На самом деле такой формат обмена приветами Лондона и Москвы состоялся после уничтожения здания ГУР МОУ в Киеве, где, по некоторой информации, базировался Центр управления специальными операциями.

Фотографии в Сети на месте взрыва очень похожи на последствия удара противобункерной ракеты, которая могла погрести не один десяток высокопоставленных офицеров НАТО, отмечает политолог. Киевские форумы сообщают, что подъезды к комплексу зданий ГУР перекрыты, к объектам согнали строительную технику, в воздухе витает пыль.







У западных элит больше нет вариантов, как сместить российскую власть и завладеть ресурсами и территорией России. Именно поэтому развязана риторика о применении ядерного оружия. И именно этот акцент стал превалирующим в дискуссиях чиновников США и Европы за последние месяцы, говорят эксперты.

Один в поле воин

Похоже, что за весь мир высказаться против смог только один политик — немецкий депутат Гуннар Линдеман, который призвал Германию осудить атаку украинских дронов на Москву. Напомним, этот политик бывал не раз в Донбассе, выступал в качестве наблюдателя на выборах, представляет парламент федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Он отметил, что подобные действия киевского режима способствуют ещё большей эскалации конфликта между Украиной и Россией. Депутат подчеркнул, что Германия не должна игнорировать инцидент: "Мы должны оказывать влияние на Украину, чтобы предотвратить и остановить такие акты, ведь мы не можем допустить дальнейшей эскалации".

Немецкий депутат Гуннар Линдеман. Видео © T.me / Никита Михалков в Telegram

ООН, США, Европа и Китай

— Кремль хотел бы увидеть хоть какое-то осуждение атаки БПЛА на Москву на Западе, но этого не было, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Более того, слишком сдержанную реакцию проявили и, казалось бы, союзники по сопротивлению Западу. "Москва и Киев должны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине", — отреагировали в МИД Китая. К началу вторых суток США заявили, что не хотят эскалации украинского конфликта в "войну против Запада" на уровне представителя Белого дома Джона Кирби. При том, что вся западная пресса практически радовалась налёту украинских дронов на Москву.

Несмотря на то что постпредство России при ООН обратило внимание официального представителя генсека организации на то, что атака украинских беспилотников, произошедшая в Москве, была нацелена на мирных граждан и является террористическим актом, представители международной площадки отделались заявлением, что "ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц".

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не располагает подробностями атаки БПЛА в Москве, призвав Россию не использовать это как предлог "для эскалации".

Зато Правительство ФРГ напомнило об идеологии, за которую в своё время Берлин разделяли стеной. Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что считает легитимными с точки зрения международного права удары ВСУ по объектам на территории России оружием украинского производства. Одновременно Хебештрайт напомнил, что, как заявлял канцлер Олаф Шольц, Берлин поставляет своё оружие Киеву для того, чтобы "защищать украинскую территорию".

Сотрудники полиции у жилого многоэтажного дома, который получил повреждения после попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Фото © Getty Images / Evgenii Bugubaev / Anadolu Agency Почему в мире не заметили атаки украинских дронов на Москву? 0 Потому что не было человеческих жертв Потому что это не первый налёт БПЛА из Киева Потому что методичка не позволила Заметили и решили понаблюдать за развитием ситуации

Авторы Дмитрий Шестопалов