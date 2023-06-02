В Белом доме отчитались о поставках Киеву оружия для контрнаступления

Запад считает, что снабдил Киев всем необходимым вооружением для проведения контрнаступления, поэтому украинской армии нужно лишь приступить к активным действиям. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы полностью уверены, что мы удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Когда оно начнётся, зависит от них, но мы уверены, что сделали всё возможное. Когда я говорю "мы", я подразумеваю не только Соединённые Штаты, но и наших союзников и партнёров", — сказал он.