В Белом доме отчитались о поставках Киеву оружия для контрнаступления
Кирби заявил, что Запад передал ВСУ всё вооружение для контрнаступления
Запад считает, что снабдил Киев всем необходимым вооружением для проведения контрнаступления, поэтому украинской армии нужно лишь приступить к активным действиям. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы полностью уверены, что мы удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Когда оно начнётся, зависит от них, но мы уверены, что сделали всё возможное. Когда я говорю "мы", я подразумеваю не только Соединённые Штаты, но и наших союзников и партнёров", — сказал он.
По его словам, Запад и впредь будет снабжать Украину оружием, в том числе восполнять уничтожаемую Россией военную технику. Кирби добавил, что в перспективе приоритетом станут поставки средств ПВО.
Ранее Кирби уверял, что США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по российским регионам. Он отметил, что Вашингтон не считает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области территорией РФ.
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