США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя вчерашние атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.

"Чтобы избежать третьей мировой войны", — ответил он на вопрос, почему Вашингтон против ударов Украины по России.

В ходе брифинга представитель Белого дома также отметил, что Штаты уверены в том, что украинцы не будут использовать для ударов по России американские истребители F-16. По его словам, соответствующие гарантии были даны не только лидером Незалежной Владимиром Зеленским, но также украинскими военачальниками.