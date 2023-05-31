"Чтобы избежать третьей мировой": В США выступили против ударов по территории России
Кирби: США не хотят третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов по РФ
США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя вчерашние атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.
"Чтобы избежать третьей мировой войны", — ответил он на вопрос, почему Вашингтон против ударов Украины по России.
В ходе брифинга представитель Белого дома также отметил, что Штаты уверены в том, что украинцы не будут использовать для ударов по России американские истребители F-16. По его словам, соответствующие гарантии были даны не только лидером Незалежной Владимиром Зеленским, но также украинскими военачальниками.
Стоит отметить, что США не считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области территорией России, — относят их к Украине.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников по столичному региону, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто их жильцов серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
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