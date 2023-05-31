"Неуместно для нас": В США решили не разбираться, кто атаковал Москву дронами

США не намерены разбираться, кто несёт ответственность за вчерашние атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, указывающей на то, кто несёт ответственность. И мы не собираемся расследовать [этот вопрос]. Это неуместно для нас", — сказал он в ходе брифинга.