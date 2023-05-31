"Неуместно для нас": В США решили не разбираться, кто атаковал Москву дронами
Кирби: США не намерены разбираться в том, кто стоит за атакой дронов на Москву
США не намерены разбираться, кто несёт ответственность за вчерашние атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, указывающей на то, кто несёт ответственность. И мы не собираемся расследовать [этот вопрос]. Это неуместно для нас", — сказал он в ходе брифинга.
Комментируя ситуацию вокруг обещанного украинского контрнаступления, Кирби заявил, что не в курсе, когда именно Киев начнёт активно действовать, и предложил задать этот вопрос самому президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. При этом представитель Белого дома отметил, что за последние несколько недель у ВСУ "было много боёв", какие именно, уточнять он не стал.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников по столичному региону, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто их жильцов серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
ТАСС / Виталий Смольников