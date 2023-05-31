В кабмине Германии назвали законными удары Украины по России

Правительство Германии считает законными удары ВСУ по территории России оружием украинского производства. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя вчерашнюю атаку дронов на Москву.

"Я дал оценку не собственно атаке, но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными", — цитирует Хебештрайта ТАСС.