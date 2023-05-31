В кабмине Германии назвали законными удары Украины по России
Правительство Германии считает законными удары ВСУ по территории России оружием украинского производства. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя вчерашнюю атаку дронов на Москву.
"Я дал оценку не собственно атаке, но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными", — цитирует Хебештрайта ТАСС.
Он добавил, что ФРГ направляет оружие Киеву для "защиты украинской территории".
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников по столичному региону, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто их жильцов серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka