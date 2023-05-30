Момент удара беспилотника по жилому дому в Новой Москве попал на видео
Опубликовано видео попадания украинского беспилотника в жилой дом на улице Атласова в Новой Москве во время сегодняней утренней атаки дронов на столицу. Эти кадры публикует телеграм-канал Mash.
Момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. Видео © Telegram / Mash
На них видно, как летательный аппарат врезается в стену многоэтажки. В тот момент в квартире на 25-м этаже находились три человека — двое взрослых и пятилетний ребёнок. К счастью, они не пострадали и самостоятельно смогли покинуть дом.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких ЧП с дронами. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
Кадр из видео Telegram / Mash