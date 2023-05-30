Момент удара беспилотника по жилому дому в Новой Москве попал на видео

Опубликовано видео попадания украинского беспилотника в жилой дом на улице Атласова в Новой Москве во время сегодняней утренней атаки дронов на столицу . Эти кадры публикует телеграм-канал Mash .

На них видно, как летательный аппарат врезается в стену многоэтажки. В тот момент в квартире на 25-м этаже находились три человека — двое взрослых и пятилетний ребёнок. К счастью, они не пострадали и самостоятельно смогли покинуть дом.