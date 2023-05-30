В Новой Москве после удара дрона в многоэтажку затопило одну из квартир

В Новой Москве после удара беспилотника в многоэтажку затопило одну из квартир. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вода текла прямо из розеток.

"Меня сын разбудил, говорит: "Мама, бежим, у нас взорвали". <…> И он сказал: "Сейчас мы будем гореть, мама, бежим". <…> Мы взяли документы, у нас полилась вода со всех щелей", — рассказала собеседница телеканала.