В Новой Москве после удара дрона в многоэтажку затопило одну из квартир
Место удара беспилотника в районе 25-го этажа на улице Атласова в Новой Москве. Фото © Telegram / SHOT
В Новой Москве после удара беспилотника в многоэтажку затопило одну из квартир. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, вода текла прямо из розеток.
"Меня сын разбудил, говорит: "Мама, бежим, у нас взорвали". <…> И он сказал: "Сейчас мы будем гореть, мама, бежим". <…> Мы взяли документы, у нас полилась вода со всех щелей", — рассказала собеседница телеканала.
Также в результате падения дрона был повржедён балкон. После случившегося во всём доме сразу же отключили свет и воду, но спасти квартиру от потопа не получилось.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.