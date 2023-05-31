США объявили о решении выделить Киеву новый пакет военной помощи

Украина получит от Соединённых Штатов новый пакет военной помощи. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что в список новых поставок войдут, в том числе ПЗРК Stinger.

"США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей всё, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий у нас есть следующий пакет, который станет 39-м <…>. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО "Patriot", которые Украина довольно эффективно использует", — сообщил Кирби.

Кроме того, по словам Кирби, поставлены будут новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, как выразился представитель Белого дома, — "конечно же, боеприпасы для HIMARS".