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31 мая, 18:24

США объявили о решении выделить Киеву новый пакет военной помощи

Кирби: США предоставят Украине в новом пакете военной помощи Stinger и Avenger

Украина получит от Соединённых Штатов новый пакет военной помощи. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что в список новых поставок войдут, в том числе ПЗРК Stinger.

"США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей всё, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий у нас есть следующий пакет, который станет 39-м <…>. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО "Patriot", которые Украина довольно эффективно использует", — сообщил Кирби.

Кроме того, по словам Кирби, поставлены будут новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, как выразился представитель Белого дома, — "конечно же, боеприпасы для HIMARS".

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Ранее Лайф писал, что размер очередного пакета военной помощи США Украине составит 375 миллионов долларов. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.

Обложка ©

Wikipedia / Tony Lambert

Арина Родионова
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