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31 мая, 05:50

ВСУ обстреляли птицефабрику в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли минимум пять человек

Число погибших при обстреле ВСУ посёлка Карпаты в ЛНР выросло до пяти

Число погибших при обстреле ВСУ птицефабрики в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики выросло до пяти. Не менее 19 человек получили ранения, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как уточняется, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS. ВСУ выпустили четыре ракеты — "три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31". В результате атаки повреждены строительный городок и здание птицефабрики.

Четыре человека погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР со стороны ВСУ

Четыре человека погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР со стороны ВСУ

Напомним, накануне вечером ВСУ выпустили по ДНР сразу 35 ракет из РСЗО. Атаке подверглись Горловка и Верхнеторецкое.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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