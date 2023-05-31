ВСУ обстреляли птицефабрику в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли минимум пять человек

Число погибших при обстреле ВСУ птицефабрики в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики выросло до пяти. Не менее 19 человек получили ранения, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как уточняется, обстрел вёлся из РСЗО HIMARS. ВСУ выпустили четыре ракеты — "три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31". В результате атаки повреждены строительный городок и здание птицефабрики.