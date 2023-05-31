Четыре человека погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР со стороны ВСУ

Четыре человека погибло, 16 получили ранения в результате обстрела ВСУ птицефабрики в посёлке Карпаты Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В ночь на 31 мая 2023 г. вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в посёлке Карпаты (Перевальский район, ЛНР). По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек", — сказано в сообщении СЦКК.

Также в СЦКК уточнили, что повреждения получило и само здание птицефабрики.