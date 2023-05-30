ВСУ выпустили по ДНР сразу 35 ракет

Украинские военные сегодня в 20:10 выпустили 35 ракет из РСЗО по Горловке и Верхнеторецкому. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлениям: 20:10 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО; 20:10 — населённый пункт Сухая Балка — населённый пункт Верхнеторецкое: выпущено 20 ракет из РСЗО", — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Какой тип ракетных систем залпового огня использовали ВСУ, в сообщении не уточняется.