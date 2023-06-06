ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 13:25
4515

Шойгу: Российская авиация уничтожила пять танков и 29 бронемашин ВСУ управляемыми ракетами

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил умелые действия нашей оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации в ходе отражения контрнаступления украинских войск. Об этом он сообщил на брифинге во вторник.

"Было применено 50 противотанковых управляемых ракет, и в результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин противника", — проинформировал министр.

В Запорожье нашли объяснение нерешительному контрнаступлению ВСУ
В Запорожье нашли объяснение нерешительному контрнаступлению ВСУ

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что контрнаступление украинских войск идёт уже два дня, но противник несёт огромные потери — этим можно объяснить молчание Киева о происходящем на фронте с 4 июня. Министерство обороны США тоже считает, что украинское контрнаступление уже "официально началось". Американские военные спутники зафиксировали активизацию военнослужащих на украинских позициях.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar