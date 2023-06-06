Шойгу: Российская авиация уничтожила пять танков и 29 бронемашин ВСУ управляемыми ракетами

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил умелые действия нашей оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации в ходе отражения контрнаступления украинских войск. Об этом он сообщил на брифинге во вторник.

"Было применено 50 противотанковых управляемых ракет, и в результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин противника", — проинформировал министр.