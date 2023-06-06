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6 июня, 13:25

Шойгу: Российская авиация уничтожила пять танков и 29 бронемашин ВСУ управляемыми ракетами

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил умелые действия нашей оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации в ходе отражения контрнаступления украинских войск. Об этом он сообщил на брифинге во вторник.

"Было применено 50 противотанковых управляемых ракет, и в результате уничтожено пять танков и 29 других боевых бронированных машин противника", — проинформировал министр.

В Запорожье нашли объяснение нерешительному контрнаступлению ВСУ

В Запорожье нашли объяснение нерешительному контрнаступлению ВСУ

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что контрнаступление украинских войск идёт уже два дня, но противник несёт огромные потери — этим можно объяснить молчание Киева о происходящем на фронте с 4 июня. Министерство обороны США тоже считает, что украинское контрнаступление уже "официально началось". Американские военные спутники зафиксировали активизацию военнослужащих на украинских позициях.

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ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
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