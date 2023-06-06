В Запорожье нашли объяснение нерешительному контрнаступлению ВСУ

На Запорожском направлении "контрнаступление" украинских войск пока продвигается безрезультатно. Об этом проинформировал во вторник врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире "России 24".

По его словам, противник регулярно обстреливает Бердянск, Токмак, Пологи и другие населённые пункты, расположенные по краю линии соприкосновения. При этом Балицкий отметил, что ВСУ действуют не в полную силу, выжидают момент "для самого главного удара", который почти наверняка будет нанесён по Запорожью.

"Противник никаких результатов не добился, сосредотачивать большие силы не решается. Он понимает, что, как только соберёт большой кулак для удара, наша артиллерия и авиация переварят их достаточно быстро", — добавил он.