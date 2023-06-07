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6 июня, 21:51

Небензя назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева

Небензя: РФ возлагает ответственность за подрыв на Каховской ГЭС на Киев и Запад

Совершив диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, киевские власти пошли на немыслимое преступление. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, ответственность за диверсию лежит на Киеве и спонсирующих его странах Запада.

"В ночь на 6 июня киевский режим пошёл на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр", — подчеркнул Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Россия сожалеет, что международное сообщество так и не услышало её предостережения об угрозе разрушения Украиной Каховской ГЭС, подчеркнул постпред. По его словам, вся ответственность за данное преступление лежит на Киеве и спонсирующих его странах Запада.

Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС до и после подрыва

Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС до и после подрыва

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с ЧП. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

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t.me / Мир сегодня с Юрием Подолякой

Оксана Попова
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