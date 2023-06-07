Небензя назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева

Совершив диверсию на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, киевские власти пошли на немыслимое преступление. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, ответственность за диверсию лежит на Киеве и спонсирующих его странах Запада.

"В ночь на 6 июня киевский режим пошёл на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр", — подчеркнул Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.