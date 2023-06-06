Россия созовёт заседание Совбеза ООН из-за украинской диверсии на Каховской ГЭС
Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области и затоплением близлежащих населённы пунктов. Об этом сообщил во вторник российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.
Ранее созвать Совбез ООН предлагала и украинская сторона, обвиняющая в обстрелах Каховской ГЭС Россию. Дата проведения совещания пока неизвестна.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация.
ТАСС / AP / John Minchillo