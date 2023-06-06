Режим ЧС ввели власти Новой Каховки из-за разрушений на ГЭС
В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации населённого пункта со ссылкой на распоряжение мэра Владимира Леонтьева.
"Введён режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года", — говорится в документе.
Соответствующее решение принято для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Документом установлен уровень местного реагирования и определено, что ЧС действует на территории города. Кроме того, совместно с ГУ МЧС Херсонской области организован комплекс мероприятий по ликвидации последствий разрушений и защите жилого фонда, дорожной инфраструктуры, социально значимых объектов округа.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствий ударов по станции. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что сама дамба не повреждена. Предварительно, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха". Сейчас вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась уже более чем на десять метров, жителей прибрежных территорий эвакуируют.