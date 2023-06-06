Режим ЧС ввели власти Новой Каховки из-за разрушений на ГЭС

В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации населённого пункта со ссылкой на распоряжение мэра Владимира Леонтьева.

"Введён режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года", — говорится в документе.