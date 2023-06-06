На Каховской ГЭС в результате ударов ВСУ разрушены 11 из 28 пролётов

В результате украинского удара разрушены 11 из 28 пролётов Каховской ГЭС. В данный момент фиксируется каскадное разрушение станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как указал собеседник агентства, в зоне подтопления могут оказаться примерно 80 населённых пунктов. Вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова. При этом власти Херсонской области призвали быть готовыми к эвакуации всех жителей прибрежных населённых пунктов после прорыва Каховской ГЭС. Экстренные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь гражданам в случае ухудшения ситуации.