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6 июня, 05:48

На Каховской ГЭС в результате ударов ВСУ разрушены 11 из 28 пролётов

ТАСС: На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов

В результате украинского удара разрушены 11 из 28 пролётов Каховской ГЭС. В данный момент фиксируется каскадное разрушение станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Власти Новой Каховки назвали катастрофой разрушения на ГЭС, в которой виноват Киев

Власти Новой Каховки назвали катастрофой разрушения на ГЭС, в которой виноват Киев

Как указал собеседник агентства, в зоне подтопления могут оказаться примерно 80 населённых пунктов. Вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова. При этом власти Херсонской области призвали быть готовыми к эвакуации всех жителей прибрежных населённых пунктов после прорыва Каховской ГЭС. Экстренные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь гражданам в случае ухудшения ситуации.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. Позднее он уточнил, что сама дамба не пострадала. Также появился риск попадания порядка 300 домов в зону подтопления из-за разрушений на ГЭС.

В Сети появилось видео разрушений на Каховской ГЭС после ночных обстрелов

В Сети появилось видео разрушений на Каховской ГЭС после ночных обстрелов

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t.me / Мир сегодня с Юрием Подолякой

Иван Косицын
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