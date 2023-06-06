На Каховской ГЭС в результате ударов ВСУ разрушены 11 из 28 пролётов
ТАСС: На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов
В результате украинского удара разрушены 11 из 28 пролётов Каховской ГЭС. В данный момент фиксируется каскадное разрушение станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как указал собеседник агентства, в зоне подтопления могут оказаться примерно 80 населённых пунктов. Вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова. При этом власти Херсонской области призвали быть готовыми к эвакуации всех жителей прибрежных населённых пунктов после прорыва Каховской ГЭС. Экстренные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь гражданам в случае ухудшения ситуации.
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. Позднее он уточнил, что сама дамба не пострадала. Также появился риск попадания порядка 300 домов в зону подтопления из-за разрушений на ГЭС.