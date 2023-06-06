Около 300 домов могут попасть в зону подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС

Около 300 домов могут попасть в зону подтопления из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Как сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, речь идёт о жителях населённых пунктов Днепряны и Корсунка.

"Сейчас в зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке", — сообщил Леонтьев.

Вместе с этим он уточнил, что власти проводят соответствующие мероприятия на случай эвакуации незначительной части жителей прибрежных районов Херсонской области. Леонтьев также добавил, что паники среди населения нет.

По словам главы города, ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку после разрушения задвижек станции. На данный момент уровень воды на ней поднялся на максимальную отметку четыре метра. Согласно самому плохому прогнозу, по оценке Леонтьева, она могла достичь пяти метров и затопить зону вдоль Днепра, однако этого не произошло. Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уточнил, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 сантиметров в час.