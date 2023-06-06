В Сети появилось видео разрушений на Каховской ГЭС после ночных обстрелов
В Сети появилось видео разрушения задвижек и сброса воды с Каховской ГЭС
В Сети распространяется видео, предположительно, с места разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Как ранее уточнили власти города, в результате ночных ударов ВСУ произошло разрушение задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра.
В Сети распространяется видео, предположительно, с места разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Видео © t.me / Мир сегодня с Юрием Подолякой
Кадры с квадрокоптера с места происшествия на Каховской ГЭС появились в телеграм-канале блогера Юрия Подоляки. На них видны разрушения гидроэлектростанции и сход воды по течению.
Напомним, ранее глава Администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, в результате чего вода стала сбрасываться по течению. Также Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала.