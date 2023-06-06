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6 июня, 04:30

В Сети появилось видео разрушений на Каховской ГЭС после ночных обстрелов

В Сети появилось видео разрушения задвижек и сброса воды с Каховской ГЭС

В Сети распространяется видео, предположительно, с места разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Как ранее уточнили власти города, в результате ночных ударов ВСУ произошло разрушение задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра.

В Сети распространяется видео, предположительно, с места разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Видео © t.me / Мир сегодня с Юрием Подолякой

Кадры с квадрокоптера с места происшествия на Каховской ГЭС появились в телеграм-канале блогера Юрия Подоляки. На них видны разрушения гидроэлектростанции и сход воды по течению.

На случай прорыва дамбы Каховского водохранилища подготовлен план по защите ЗАЭС

На случай прорыва дамбы Каховского водохранилища подготовлен план по защите ЗАЭС

Напомним, ранее глава Администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, в результате чего вода стала сбрасываться по течению. Также Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала.

Обложка ©

t.me / Мир сегодня с Юрием Подолякой

Оксана Попова
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