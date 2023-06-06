Власти Новой Каховки уточнили, что удары по ГЭС привели к разрушению задвижек
Мэр Новой Каховки Леонтьев: Удары по ГЭС привели к разрушению задвижек
Глава Администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил информацию относительно Каховской ГЭС. По его словам, в результате ночных ударов ВСУ по территории гидроэлектростанции были разрушены задвижки, в результате чего вода стала сбрасываться по течению.
"Около 2 часов ночи был осуществлён ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", — сказал он ТАСС.
Вместе с этим он сообщил, что потребность в перемещении жителей города из-за разрушения задвижек в данный момент отсутствует. Также Леонтьев уточнил, что сама дамба не разрушена.
Ранее Лайф рассказывал, что на случай прорыва дамбы Каховского водохранилища подготовлен план по защите ЗАЭС. Как сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, в настоящий момент "превентивно" эту проблему пытаются решить местная администрация, военные и специалисты станции.