Власти Новой Каховки уточнили, что удары по ГЭС привели к разрушению задвижек

Глава Администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил информацию относительно Каховской ГЭС. По его словам, в результате ночных ударов ВСУ по территории гидроэлектростанции были разрушены задвижки, в результате чего вода стала сбрасываться по течению.

"Около 2 часов ночи был осуществлён ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению", — сказал он ТАСС.

Вместе с этим он сообщил, что потребность в перемещении жителей города из-за разрушения задвижек в данный момент отсутствует. Также Леонтьев уточнил, что сама дамба не разрушена.