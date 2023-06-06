Регион

Уведомления отключены

6 июня, 05:33

Власти Новой Каховки назвали катастрофой разрушения на ГЭС, в которой виноват Киев

Мэр Новой Каховки Леонтьев: Самый страшный исход разрушений ГЭС миновал

Самый страшный возможный исход в связи с разрушениями Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) миновал. Такое заявление в эфире телеканала "Соловьёв Live" сделал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Я хочу с небольшим осторожным оптимизмом сказать, что, наверное, самая страшная возможная ситуация миновала нас", — сказал он.

Леонтьев подчеркнул, что разрушения на ГЭС — катастрофа, за которую ответственны украинские власти и те, кто ими управляет.

В Сети появилось видео разрушений на Каховской ГЭС после ночных обстрелов

В Сети появилось видео разрушений на Каховской ГЭС после ночных обстрелов

Напомним, ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. Позднее Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала. Также появился риск попадания порядка 300 домов в зону подтопления из-за разрушений на ГЭС.

Обложка ©

t.me / Мир сегодня с Юрием Подолякой

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров