Власти Новой Каховки назвали катастрофой разрушения на ГЭС, в которой виноват Киев
Мэр Новой Каховки Леонтьев: Самый страшный исход разрушений ГЭС миновал
Самый страшный возможный исход в связи с разрушениями Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) миновал. Такое заявление в эфире телеканала "Соловьёв Live" сделал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Я хочу с небольшим осторожным оптимизмом сказать, что, наверное, самая страшная возможная ситуация миновала нас", — сказал он.
Леонтьев подчеркнул, что разрушения на ГЭС — катастрофа, за которую ответственны украинские власти и те, кто ими управляет.
Напомним, ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. Позднее Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала. Также появился риск попадания порядка 300 домов в зону подтопления из-за разрушений на ГЭС.