Власти Новой Каховки назвали катастрофой разрушения на ГЭС, в которой виноват Киев

Самый страшный возможный исход в связи с разрушениями Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) миновал. Такое заявление в эфире телеканала "Соловьёв Live" сделал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Я хочу с небольшим осторожным оптимизмом сказать, что, наверное, самая страшная возможная ситуация миновала нас", — сказал он.