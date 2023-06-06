Киев мог обстрелять Каховскую ГЭС из РСЗО "Ольха"
ТАСС: Каховскую ГЭС могли обстрелять из РСЗО "Ольха"
Обстрел украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) мог производиться из реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха" (РС-2)", — сказал он.
Напомним, ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды. По последним данным, на ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов. Позднее Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала. Вместе с тем появился риск попадания порядка 300 домов в зону подтопления из-за разрушений на ГЭС. Леонтьев при этом заявил, что самый страшный исход разрушений ГЭС миновал.